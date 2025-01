"Mamy absolutnie nową sytuację po poniedziałku (dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA - przyp. red.). Warto ten dzień zapamiętać, bo to będzie całkiem nowa sytuacja geopolityczna. Europa jest dzisiaj na zakręcie i musimy wyjść z tego zakrętu wzmocnieni. Lokator Białego Domu jest bardzo pragmatyczny, on będzie patrzył na to, co się opłaca Stanom Zjednoczonym. Oczywiście muszą niepokoić informacje dotyczące m.in. deportacji, bo to też dotyczy Polaków. Dlatego też polskie konsulaty będą przygotowane, żeby Polakom pomóc" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Dariusz Joński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Piotr Salak zapytał swojego gościa na początku rozmowy o przemówienie premiera Donalda Tuska w Strasburgu .

To było pierwsze przemówienie po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, tak ważnego polityka. Parlament Europejski wczoraj powitał Donalda Tuska z ogromnym entuzjazmem i nadzieją, co było przerywane wielokrotnie owacją na stojąco większości sali. Mówię to w kontekście wielu płynących z Rosji zagrożeń; mieszania się w kolejne wybory, bo przecież jak popatrzymy, co działo się w Gruzji, w Mołdawii czy Rumunii, to Rosja angażowała się ogromnymi pieniędzmi, żeby przejąć kontrolę polityczną nad tymi wyborami - powiedział Dariusz Joński.

Premier Tusk powiedział, że Europa ma być silna i że przyszłość Europy nie jest w rękach chińskich czy amerykańskich, tylko w naszych, europejskich. Polska - będąc w Europie - chce mieć bardzo dobre relacje z USA, ale będzie też twardo negocjować gospodarczo (…). W moim przekonaniu nie będzie wojny handlowej między Brukselą a Waszyngtonem. To nie jest w niczyim interesie. Będzie zapewne renegocjacja niektórych umów - stwierdził polityk.

Nie wiemy, jaka będzie ostatecznie administracja Trumpa. Słyszeliśmy w czasie kampanii różne zapowiedzi dotyczące pomocy lub braku pomocy Ukrainie. Donald Tusk nie bez kozery zaproponował więc, żeby to bezpieczeństwo było na agendzie. Mamy absolutnie nową sytuację po poniedziałku. Warto ten dzień zapamiętać, bo to będzie całkiem nowa sytuacja geopolityczna. Europa jest dzisiaj na zakręcie i musimy wyjść z tego zakrętu wzmocnieni. Mówię to w kontekście m.in. tego, co się dzieje w Niemczech czy we Francji - powiedział europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Lokator Białego Domu jest bardzo pragmatyczny, on będzie patrzył na to, co się opłaca Stanom Zjednoczonym. Oczywiście muszą niepokoić informacje dotyczące m.in. deportacji, bo to też dotyczy Polaków. Dlatego też polskie konsulaty będą przygotowane, żeby Polakom pomóc - zapowiedził gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

