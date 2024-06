Medalista mistrzostw świata w piłce nożnej Henryk Kasperczak będzie w poniedziałek gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Henryk Kasperczak / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Tak niewiele brakowało do szczęścia! Polska na Euro tylko jedną bramką przegrała z Holandią. Ostateczny rezultat 1:2 nie przynosi nam wstydu. Nawiązaliśmy walkę z rywalem, nawet to my w pierwszej połowie wyszliśmy na prowadzenie po pięknej główce Adama Buksy.

Wielu naszych zawodników zasłużyło na pochwałę, przede wszystkim Wojciech Szczęsny, który popisywał się w bramce "robinsonadami". Nasz selekcjoner Michał Probierz nie musi się wstydzić za swoich podopiecznych, choć oczywiście pozostaje uczucie niedosytu.

A jak występ naszych Orłów oceni były polski zawodnik oraz krajowy i zagraniczny trener Henryk Kasperczak? Usłyszymy w poniedziałkowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Zaprasza Bogdan Zalewski.

