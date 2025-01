​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy m.in. o to, co słychać na brukselskich korytarzach po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA. Czy Europę czeka wojna handlowa?

Dariusz Joński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Dariusza Jońskiego zapytamy też o krajową politykę. Poruszymy m.in. temat odbierania immunitetów posłom opozycji. Czy Mateusz Morawiecki dotrzyma słowa i dobrowolnie się go zrzeknie? Kiedy wniosek o uchylenie immunitetu dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który komisja śledcza ds. wyborów kopertowych zapowiadała?

Porozmawiamy też o pieniądzach dla PiS i rozkręcającej się kampanii wyborczej.

