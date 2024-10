Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. Porozmawiamy m.in. o raporcie komisji i o wnioskach, jakie wyciągnęła. Zapytamy też o ocenę koalicji rządzącej po roku od wyborów parlamentarnych i o realizację "100 konkretów".

Dariusz Jońskiego zapytamy też o tymczasowe zawieszenie prawa do azylu, które w sobotę zapowiedział Donald Tusk.

Porozmawiamy również o przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kiedy Koalicja Obywatelska ogłosi swojego kandydata? Czy będzie czekać na decyzję opozycji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00



