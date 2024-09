Czesław Mroczek - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Zapytamy go, co oznacza stan klęski żywiołowej, który rządzący zdecydowali się wprowadzić na dotkniętych przez powódź terenach. Postaramy także dowiedzieć się czegoś więcej na temat prognoz na najbliższe dni oraz szans na pomoc dla powodzian.

Czesław Mroczek / Tomasz Gzell / PAP

"Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na okres 30 dni, licząc od dzisiaj, tj. od poniedziałku" - ogłosił w poniedziałek Donald Tusk na konferencji prasowej po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów we Wrocławiu. Co to oznacza dla mieszkańców tych terenów? Gdzie jeszcze można wprowadzić podobny stan? I od czego zależy taka decyzja?

Wiceministra będziemy też pytać o pracę służb, o to, jak ona wygląda, kto jest w nią zaangażowany? Nie zabraknie pytań o miejsca z najtrudniejszą sytuacją, ale także o to, kto jeszcze może być zagrożony?

Ale będziemy pytać także o to, co dalej. Co z pomocą dla poszkodowanych, jak wyglądać będzie osuszanie i jakiej pomocy od samorządu i rządu mogą spodziewać się powodzianie?