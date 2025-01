Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Ukrainie. Porozmawiamy m.in. o wojnie za naszą wschodnią granicą w kontekście objęcia władzy w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa.

Według doniesień CNN Donald Trump zlecił swoim współpracownikom zorganizowanie rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Co taka rozmowa oznaczałaby dla Kijowa? Czy to rozmawianie o pokoju za plecami ukraińskiej administracji? Czy rzeczywiście Trump jest w stanie zakończyć wojnę w kilka miesięcy? Na jakie ustępstwa Ukraina mogłaby pójść, a na co nie powinna się godzić? Czy można zmusić Kijów do pokoju? To pytania, jakie zadamy Bartoszowi Cichockiemu.

Z byłym ambasadorem Polski w Ukrainie porozmawiamy też o ekshumacjach na Wołyniu. Czy mamy przełom w zabieganiu o zgodę w tej sprawie? Czy powinniśmy tę kwestię stawiać wyżej, niż ubieganie się Ukrainy o członkostwo w NATO i UE?

