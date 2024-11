Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Porozmawiamy m.in. o kandydacie Lewicy w wyborach prezydenckich.

Anita Kucharska-Dziedzic jest posłanką i wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy / Michał Dukaczewski / RMF FM

Lewica jest jedynym z największych ugrupowań politycznych, które wciąż nie wskazało swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Anitę Kucharską-Dziedzic zapytamy, kiedy należy spodziewać się konkretów w tej sprawie oraz kto miałby największe szanse na sukces.

Zapytamy także o spór w sprawie wolnej Wigilii, rządową propozycję składki zdrowotnej, a także doniesienia o osobach powiązanych z Polskim Stronnictwem Ludowym, które zasiadły w spółkach Skarbu Państwa i agencjach rządowych.

