​Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Lewicy. Wywiad poprowadzi gospodarz porannego programu w naszym internetowym radiu, Tomasz Terlikowski.

Andrzej Szejna / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Spodziewamy się jutro decyzji Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicy z sąsiadami, w tym z Polską na wszystkich przejściach granicznych. To de facto zawieszenie strefy Schengen na dużą skalę - poinformował Donald Tusk. Co ta decyzja oznacza dla Polski i dla Unii Europejskiej? Czy strefa Schengen powoli przechodzi do historii i czy Polska zamierza odpowiedzieć Niemcom tym samym? To pytania, które z pewnością zadamy wiceministrowi spraw zagranicznych Andrzejowi Szejnie.

Będziemy tez rozmawiać o zwycięstwie AfD i BSW w wyborach landowych w Niemczech; zapytamy, co z tego triumfu wynika dla Polski. Padną także pytania o zapowiedzi pokojowe Olafa Scholza i o to, czy pod jego kanclerskim przewodem Niemcy nie wracają do rozmów z Rosją.

Nie zabraknie też pytań o nocną debatę Donald Trump-Kamala Harris, o jej wyniki, ale także o wybory prezydenckie w USA w ogóle. Zapytamy ponadto, czy szykujemy się na możliwość przejęcia władzy przez Donalda Trumpa.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!

Słuchaj Radia RMF24>>>