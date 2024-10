"Czy partia Razem opuści klub Lewicy?" - pytał Robert Mazurek w Porannej rozmowie w RMF FM Annę Marię Żukowską. "Klub składa się z czterech partii, z których trzy są w rządzie, a jedna nie. I tego stanu nie da się utrzymać na dłuższą metę, bo ten klub robi się coraz mniej sterowny. Nie ma takiej możliwości, żeby być w opozycji i w koalicji, w jeszcze większym rozkroku" - odpowiedziała posłanka Lewicy.

Bieda w Polsce

Robert Mazurek rozpoczął rozmowę z Anna Marią Żukowską, posłanką Lewicy, od pytania o głośny raport o biedzie w Polsce. Dokument opublikował EAPN Polska (Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu), wynika z niego, że w 2023 r. niemal połowa społeczeństwa boryka się z różnymi formami wykluczenia. Zasięg ubóstwa skrajnego zwiększył się z ok. 1,7 mln w 2022 r. do 2,5 mln w 2023 r. Ostatni raz taki poziom ubóstwa był w 2015 roku - zwrócili uwagę autorzy raportu.

To są bardzo niepokojące dane. One są wprawdzie za zeszły rok, ale można się spodziewać, że nie będą lepsze za ten. Postępuje rozwarstwienie społeczne. Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadziło żadnej progresji podatkowej i tak dłużej się nie da - odpowiedziała posłanka Lewicy.

I wskazała, że konieczne są rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. To temat na najbliższe posiedzenie rządu - zapewniła Żukowska.

Co z Razem?

Kolejnym tematem była partia Razem i jej plany opuszczenia klubu Lewicy, któremu szefuje Żukowska.

Klub składa się z czterech partii, z których trzy są w rządzie, a jedna nie. I tego stanu oczywiście nie da się utrzymać na dłuższą metę, bo ten klub robi się coraz mniej sterowny. Partia Razem ma podjąć w przyszły weekend na kongresie decyzję, czy zostaje w klubie, czy z niego wychodzi - powiedziała Żukowska.

Zdaniem Anny Marii Żukowskiej partia Razem powinna zostać w klubie Lewicy, dlatego że klub daje większe możliwości działalności politycznej. Przypomniała jednak, że wewnętrzne referendum w partii Razem wskazało, że większość członków chce wyjść z klubu.

Macie tego już dość? - pytał Mazurek.

Trochę tak, bo zajmujemy się sobą. A jak partie się zajmują sobą, to wiadomo, że nie jest to dobrze odbierane przez ludzi, którzy to obserwują - przyznała posłanka.

Mazurek pytał, co będzie, jeśli posłowie i posłanki Razem zostaną w klubie, ale zagłosują przeciwko budżetowi.

Nie ma takiej możliwości, żeby być w opozycji i w koalicji, w jeszcze większym rozkroku - odparła Żukowska. To jest najważniejsza ustawa w roku. Jeżeli nie zostanie przyjęta, to rozpisane będą nowe wybory, więc nie wyobrażam sobie po prostu, że można być przeciwko budżetowi. Staramy się, żeby ten budżet był jak najlepszy, zbilansowany, żeby zapewniał ochronę wszystkim - mówiła Żukowska.

Tani wynajem mieszkań

Mazurek przywołał argumentację partii Razem: wielu jej członków twierdzi, że postulaty wyborcze Lewicy nie są teraz przez rząd realizowane. Czy w budżecie na 2025 r. znajdzie się 25 mld zł na budowę 300 tys. mieszkań na wynajem? - zapytał gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM.

3,5 mld zł w budżecie na przyszły rok zostanie przeznaczone na tanie mieszkania na wynajem. Wybudujemy 20 tys. mieszkań - powiedziała Anna Maria Żukowska. Jak dodała posłanka, wszystkie wnioski na budowę tanich mieszkań na wynajem, które złożą samorządy, będą realizowane. Więcej tych wniosków na ten moment po prostu nie ma - powiedziała Żukowska.

Posłanka stwierdziła, że rząd przyjął wiele postulatów Lewicy, m.in. rentę wdowią, 1000 zł dopłaty dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, in vitro, zmianę definicji gwałtu.

Można mieć bardzo fajny program i "mieć sobie program". A można zrealizować chociaż część tego programu, choć będzie to niedoskonałe (...). To nie jest tak, że wszystkie te projekty da się zrealizować w pierwszym roku, bo to jest rząd koalicyjny - podsumowała posłanka Lewicy.

Żukowska przyznała, że błędy w rządzeniu się zdarzają, przeprosiła m.in. za aferę z wiceministrem sprawiedliwości Bartłomiejem Ciążyńskim. Przypomnijmy: polityk pojechał na wakacje do Słowenii na koszt podatników. Wyruszył w podróż służbową limuzyną, którą dwukrotnie tankował, płacąc za paliwo służbową kartą.

Awantura wokół zawieszania prawa do azylu

Mazurek zapytał posłankę Żukowską o awanturę wokół zawieszania prawa do azylu, co podczas sobotniej konwencji KO ogłosił Donald Tusk. Broniła pani konstytucji przed premierem? Przed jej złamaniem? - pytał dziennikarz.

Jeszcze niczego nie złamał. Natomiast zapowiedzi, które tak brzmiały, a zmienione zostały od soboty. Już pan premier powiedział w swoim wystąpieniu po orędziu pana prezydenta, że nikt nie mówi o zawieszeniu prawa do azylu. Tak powiedział. Nawet KPRM zrobił grafikę z tym cytatem - powiedziała Żukowska (grafikę KPRM prezentujemy poniżej - red.)