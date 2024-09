Wołyń i relacje z Amerykanami

Na początku rozmowy Robert Mazurek zapytał wiceministra obrony, czego potrzebujemy w tej chwili od Amerykanów? Czy namawiamy ich do większego wsparcia Ukrainy?

To jest najważniejsze, aby obie ekipy, które przygotowują się do przejęcia władzy (w USA - red.) rozumiały problemy bezpieczeństwa wschodniej Europy - odpowiedział Paweł Zalewski. Polityk dodał, że powinny one prowadzić taką politykę, która będzie korzystna i dla nich, i dla nas.

Unia Europejska jest oparta na wartościach. Ewidentnie taką wartością jest poszanowanie dla tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w bestialski sposób - powiedział Zalewski, nawiązując do kwestii Wołynia i relacji z Ukrainą.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie poprze akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, dopóki kwestia Wołynia nie zostanie rozliczona.

Paweł Zalewski przypomniał wydarzenia z Buczy czy Irpienia.

Gdyby ci ludzie, tam bestialsko pomordowani, nie zostali pochowani godnie - jak oni by się czuli? To jest to samo, co my ciągle czujemy, jeśli chodzi o Wołyń - wyjaśnił, dodając jednak, że "to nie jest najważniejszy temat w naszych relacjach".

Redaktor RMF FM przypomniał z kolei opinię Andrzeja Dudy, który mówił, że taka polityka blokowania jest wpisywaniem się w politykę Putina.