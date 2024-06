Ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami oraz 1. stopnia przed upałami - takie alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na rozpoczynający się tydzień. Według zeszłotygodniowych prognoz pogody, miały towarzyszyć nam afrykańskie upały - w większości kraju temperatura miała przekraczać 32°C. Faktycznie - będzie upalnie, ale miejscami również burzowo i niebezpiecznie.

Od wtorku, 18 czerwca od godz. 7:30 do środy, 19 czerwca do godz. 7:30 będą obowiązywać ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami w całej północno-zachodniej Polsce. Na pomarańczowo zaznaczone jest też województwo podkarpackie. Tam intensywne burze - według prognoz - będą występowały od środy, 19 czerwca od godz. 7:30 aż do czwartku, 20 czerwca, do godz. 07:30.

Oprócz tego w niemal całej Polsce co najmniej do połowy tygodnia obowiązują ostrzeżenia 1. stopnia przed upałami. Na termometrach ma być ok. 30°C. Wyjątkiem są jedynie okolice Łodzi i Opola.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych do czwartku, 20 czerwca 2024 / IMGW / Materiały prasowe

"Dziś wraz z nasuwaniem się strefy dużego zachmurzenia i opadów deszczu oraz rozwojem zjawisk konwekcyjnych, a także zwiększaniem się stresu gorąca korzystna biotropia pogody będzie pogarszała się do niekorzystnej" - poinformowało IMGW. Niekorzystna aura może utrzymać się cały tydzień.