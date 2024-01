Jeżeli ma być przywracanie praworządności, przywracajmy praworządność, a nie idźmy w jeszcze większe bagno pod względem prawnym niż to, które nam w trakcie ośmiu ostatnich lat zgotował PiS - tak przejęcie mediów publicznych przez nową władzę komentował w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Jak mówił, Konfederacja zagłosuje przeciw ustawie budżetowej.

Wideo youtube

Wipler: Ze spółkami Skarbu Państwa będzie tak samo

W sprawie mediów publicznych Przemysław Wipler krytykuje zarówno poprzednią, jak i nową władzę. Media, które nie były publiczne, które miały rolę, jak komunistyczny Radiokomitet za PiS-u, to nie jest wartość, której szczególnie trzeba bronić. Z drugiej strony wchodzenie i przejmowanie jakiejkolwiek instytucji w oparciu o uchwałę sejmową jest równie rozsądne jak to, gdybym ja poszedł z panem redaktorem na wino, zaprosił tam notariusza i ogłosił, że właśnie powołałem pana na prezesa TVP - mówił gość Roberta Mazurka.

Jeżeli ma być przywracanie praworządności, przywracajmy praworządność, a nie idźmy w jeszcze większe bagno pod względem prawnym niż to, które nam w trakcie ośmiu ostatnich lat zgotował PiS - dodał.

Jak zaznaczył Wipler, "to samo będzie się działo ze spółkami Skarbu Państwa". Już w chwili obecnej do rady nadzorczej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych została powołana szefowa gabinetu politycznego ministra Marcina Kierwińskiego. To pierwsze kroki w odpolitycznianiu spółek Skarbu Państwa. Tu będzie tak samo albo jeszcze bardziej spektakularnie - powiedział.

Wipler: Tusk zapewnił sobie 13 mld zł

Wipler był pytany o to, jak Konfederacja zagłosuje w sprawie budżetu państwa. Będziemy głosowali przeciw ustawie budżetowej - zaznaczył. W sprawie ustawy okołobudżetowej się wstrzymamy, ponieważ tam są rzeczy, które nam się nie podobają - powiedział.

Donald Tusk poprawką w ustawie budżetowej zapewnił sobie 13 mld zł, które na swój podpis będzie mógł przerzucać na jakie chce podmioty, m.in. na telewizję publiczną - stwierdził poseł.

Wipler: Zakaz sprzedaży energetyków absurdalny

Gość RMF FM skrytykował też obowiązujący od 1 stycznia zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia. Jest to absurdalne, tak samo jak zakaz sprzedaży pączków i drożdżówek w szkołach miał doprowadzić do tego, że dzieci polskie będą szczupłe, nie są. Przy okazji zlikwidowano kilka tysięcy sklepików szkolnych - podkreślił.

Wipler nie chciał powiedzieć, czy Grzegorz Braun zostanie wyrzucony z klubu Konfederacji. To jest decyzja rady liderów Konfederacji. Nie będę mówił o tym, co powinny zrobić władze Konfederacji - mówił.