Kiedyś wydawało się to zupełnie niepotrzebnym zabezpieczeniem, bo przy takim poparciu, jakie jest dla Unii Europejskiej wśród Polaków, to nikomu do głowy by nie przyszło, że może istnieć niebezpieczeństwo, że komuś do głowy mogłoby strzelić takie głosowanie – mówił Sławomir Neumann w Porannej rozmowie w RMF FM. To odniesienie do słów Donalda Tuska, którzy podczas sobotniej konwencji krajowej PO apelował do Jarosława Kaczyńskiego o wpisanie do konstytucji zapisu, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej będzie wymagać w Sejmie większość 2/3. Jak dodał gość Roberta Mazurka, „dzisiaj sytuacja jest na tyle niepewna czy groźna, że takie zabezpieczenie na pewno daje większą gwarancję, że nikomu do łba nic głupiego nie strzeli”.

Sławomir Neumann /Piotr Szydłowski /Archiwum RMF FM

REKLAMA