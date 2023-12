"Ja głosowałem za Krzysztofem Bosakiem. Uważam, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka" - tak poseł PiS Łukasz Schreiber w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał na pytanie, czy Bosak powinien zostać odwołany z tej funkcji w związku z zachowaniem posła Grzegorza Brauna z Konfederacji, który wywołał skandal, gasząc w Sejmie chanukowę świecę.

Schreiber: Każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa, jak PiS będzie głosować w sprawie wniosku Lewicy o odwołanie wicemarszałka Krzysztofa Bosaka.

"Jeszcze nie mieliśmy posiedzenia klubu i nie ma takiej decyzji, ale w takich sprawach trzeba zagłosować jednolicie. Ja jestem sceptyczny, by karać kogoś za grzechy innej osoby, ale oczywiście nie akceptuję zachowania pana Brauna - to co on robi, to jest nieprawdopodobny skandal" - odpowiadał Łukasz Schreiber.

"Ja głosowałem za Krzysztofem Bosakiem. Uważam, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka. Pan Bosak powinien pozostać na stanowisku"- przekonywał poseł PiS.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM był też pytany o planowane przez nową koalicję rządzącą zmiany w mediach publicznych. "Jeśli chodzi o media publiczne, to jest myślę clou sprawy, żeby to się wszystko odbywało zgodnie z prawem" - odpowiedział.

"Nie jestem fanem oglądania telewizji, rzadko to robię, ale to nie znaczy, że nie mam się troszczyć o to, żeby widzowie mieli szeroką gamę do wyboru"- dodawał.

Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się powołania komisji śledczej ds. afery wiatrakowej? - o to też pytał swojego gościa Robert Mazurek "Nie ma takiej decyzji, ale to jest pomysł godny rozważenia - odpowiedział Łukasz Schreiber.

