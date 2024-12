Prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy o tym, jaka strategia będzie najbardziej skuteczna w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kto może być "czarnym koniem" wyborów?

Prof. Rafał Chwedoruk / Jakub Rutka / RMF FM

Prof. Rafała Chwedoruka zapytamy także, jaką strategię powinien przyjąć marszałek Sejmu Szymon Hołownia, by odegrać jakąś rolę w przyszłorocznych wyborach. Porozmawiamy również czy kampania i wybory wiele zmienią w rzeczywistości politycznej.

