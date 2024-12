Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS.

Prof. Jerzy Bralczyk / Jakub Rutka / RMF FM

Porozmawiamy o zmieniającym się języku i o tym, jaki ma wpływ na nasze życie.

Zapytamy też o feminatywy i czy rzeczywiście zawsze i wszędzie należy je stosować.

