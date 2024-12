"Zwiększa się impuls konsumpcyjny" - to zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny pozytywna strona tzw. chwilówek, czyli niewielkich pożyczek finansowych na wysokie oprocentowanie udzielanych przez instytucje finansowe. Andrzej Szejna był gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Wiceszef resortu dodał, że "to jedyny taki" pozytywny aspekt tej sytuacji.

Wideo youtube

Pozytywna strona "chwilówek"

Prowadzący rozmowę rozpoczął od pytania o tzw. chwilówki. Jak zwrócił uwagę, w okresie od stycznia do października w 2023 i 2024 - rok do roku - liczba udzielonych tych wysokooprocentowanych pożyczek wzrosła o ponad połowę.

Zależy jak na to spojrzeć - stwierdził Andrzej Szejna.

Jakie znajdzie pan dobre wytłumaczenie dla gospodarki? - zapytał Robert Mazurek.

Korzystne dla gospodarki jest to, że zwiększa się impuls konsumpcyjny - powiedział wiceszef MSZ. Nie chcę, żeby ludzie się zapożyczali, ale skłonność do konsumpcji się zwiększyła - dodał.

Zapytał pan, czy widzę jakikolwiek pozytywny aspekt tego, że ludzie pożyczają pieniądze: bo chcą je wydać, to jest jedyny taki (pozytyw) - zaznaczył.

"Część płac wzrosła"

Wiceminister spraw zagranicznych zwrócił również uwagę, na to, że średnia płaca krajowa w marcu przekroczyła 8 tys. złotych.

Część płac wzrosła, jeśli chodzi o sferę publiczną - mówił. Dodał, że dotyczy to m.in. informatyków i "usług wyspecjalizowanych".

Szejna w temacie pracy dla żony Wieczorka: Musiałbym zapytać ministra

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zapytał również o kwestię pracy dla żony ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Żona ministra nauki, pani Beata Wieczorek została dyrektorką na Uniwersytecie Szczecińskim, bo specjalnie dla niej obniżono wymogi. Ale nie ma nic za darmo - w związku z tym żona rektora Uniwersytetu Szczecińskiego została powołana przez ministra Wieczorka do Komisji Ewaluacji Nauki. Czy tutaj też znajdzie pan jakąś korzyść? - pytał Robert Mazurek.

Jeżeli chce pan znaleźć odpowiedź na to pytanie, najlepiej zaprosić ministra Wieczorka - odpowiedział Andrzej Szejna. Najpierw musiałbym się o to zapytać, a nie pytałem się go o tę kwestię, trudno powiedzieć - dodał.

O co chciałby pan pytać? - dopytał prowadzący rozmowę.

Czy jest między tym jakikolwiek związek? - odparł wiceszef MSZ.

Robert Mazurek zaczął się śmiać i stwierdził, że "to jest banalna sytuacja".

Andrzej Szejna dodał, że "minister Wieczorek słynie z twardej ręki".

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.