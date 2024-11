Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej z Polski 2050.

Paweł Zalewski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porozmawiamy między innymi o starcie Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Jakie szanse na przejście do drugiej tury ma marszałek Sejmu, który ogłosił, że jest kandydatem niezależnym? Zapytamy też o bazę w Redzikowie i jej potencjał odstraszania, a także o relacje polsko-amerykańskie po zwycięstwie Donalda Trumpa.

