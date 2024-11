​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w czwartek będzie Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.

Naszego gościa zapytamy o to, kto byłby najlepszym kandydatem na prezydenta z ramienia PiS.

Inne tematy to: prawybory w Koalicji Obywatelskiej, otwarcie bazy antyrakietowej w Redzikowie i relacje polsko-amerykańskie po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa. Czy prawa strona sceny politycznej poczuła się pewniej po wyborach w USA?

