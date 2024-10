Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, zawieszona w prawach członka partii Razem.

Paulina Matysiak / Jakub Rutka / RMF FM

Porozmawiamy między innymi o rozpadzie na Lewicy.

Zapytamy posłankę z Kutna o jej przyszłość w partii Razem i co rozpad na Lewicy mówi o obecnej sytuacji po lewej stronie sceny politycznej.

Spróbujemy dowiedzieć się także, co ta sytuacja oznacza w kontekście przyszłości. Kto zyskuje na tym najwięcej, a kto traci?

Poruszymy też temat wyborów prezydenckich i termin budowy CPK.

