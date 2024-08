A może czekał pan tak długo, bo gdyby prezes Piesiewicz wrócił z sukcesem, z 30 medalami, no to nie byłoby o co walczyć. Ale przywiózł porażkę, 10 medali, to można go zaatakować - dopytywał Tomasz Terlikowski.

Gdybyśmy nawet mieli 30 medali, a życzyłbym sobie tego, to nie byłyby medale zdobyte przez Piesiewicza, ale przez sportowców - odparł Nitras.

Polityczny badminton

Terlikowski zapytał m.in. o byłego europosła PiS Tomasza Porębę, który jako członek Polskiego Związku Badmintona wyjechał na igrzyska do Paryża, choć polscy zawodnicy tam nie grali. Dzień po powrocie zrezygnował z bycia członkiem zarządu PZB.

Będzie się pan domagał np. zwrotu środków od europosła Poręby albo Polskiego Związku Badmintona? - zapytał Terlikowski.

Ja się nie dziwię, że pan Poręba złożył rezygnację z funkcji członka Polskiego Związku Badmintona. Złożył ją dzień po igrzyskach, bo chciał na te igrzyska polecieć. W PZB trwają kontrole NIK, Ministerstwa Sportu i w najbliższym czasie upublicznione raporty, które wskażą nieprawidłowości - mówił Sławomir Nitras.

I dodał: Polski Związek Badmintona został przez m.in. pana Porębę wykorzystany jako pas transmisyjny pieniędzy publicznych do realizowania kampanii PiS. Te słynne pikniki 800 plus - one były finansowane z pieniędzy Ministerstwa Rodziny głównie, ale nie tylko. One były finansowane również z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. To znaczy dotacje dostawały. Dostała Fundacja Polskiego Związku Badmintona, kontrolowana przez ludzi związanych z panem Porębą i PZB. Dostali pieniądze, za które przyłączyli się do organizacji pikników 800 plus, na których koledzy pana Poręby robili kampanię wyborczą - stwierdził minister sportu.