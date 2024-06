Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Mirosława Nykiel, posłanka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka tej formacji do Parlamentu Europejskiego.

Mirosława Nykiel / Waldemar Deska / PAP

Porozmawiamy o kampanii do Parlamentu Europejskiego. Mirosławę Nykiel zapytamy też, co w Brukseli chce osiągnąć i dlaczego po tylu latach zdecydowała się opuścić polski parlament i wyjechać do PE.

Porozmawiamy również o cenach energii, dostosowywaniu energetycznym budynków do unijnych wymogów i o tym, kto będzie najlepszym kandydatem na prezydenta Polski.

