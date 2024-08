​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w piątek będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerba.

Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji w koalicji rządzącej, która spiera się o obietnice składane w kampanii do parlamentu. Już nie tylko sprawy aborcji czy związków partnerskich dzielą KO, Trzecią Drogę i Lewicę, ale też coraz głośniej różnice zdań słychać w sprawach gospodarczych.

Zapytamy też o rozliczenia afer z czasów rządów PiS.

