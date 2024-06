Michał Gramatyka, poseł Polski 2050 i wiceminister cyfryzacji będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapytamy go o powyborcze komentarze i wynik Trzeciej Drogi, która uzyskała jedynie trzy mandaty.

Michał Gramatyka / Karolina Bereza / RMF FM

Po słabym wyniku Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego zapytamy o to, czy czas już na rozwód Polski 2050 i PSL. Kto ponosi winę za słabą kampanię wyborczą i dlaczego nastąpiła demobilizacja wyborców Trzeciej Drogi? Czy koalicja rządowa zaczyna się kłócić?

O to m.in. zapytamy naszego gościa.

