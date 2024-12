"Jeszcze kilka lat temu taki parasol ochronny czy jakiś interwencjonizm ze strony państwa w stosunku do tych firm wywołałby protesty" – powiedziała w Porannej rozmowie RMF FM Paulina Matysiak. Posłanka koła partii Razem skomentowała w ten sposób informacje o planowanym umieszczeniu TVN-u i Polsatu na liście firm strategicznych. Polityk wskazała, że wybierając kandydata na prezydenta, zagłosowałaby na Adriana Zandberga, a nie Magdalenę Biejat. Odnosząc się do sprawy tajemniczej śmierci Jolanty Brzeskiej, stwierdziła, że prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie powinien pełnić swojej funkcji co najmniej do czasu jej wyjaśnienia.

Matysiak: Kilka lat temu decyzja ws. TVN i Polsatu wywołałaby protesty Michał Dukaczewski / RMF FM Dzisiaj jak się zmieniło stronę i jest się koalicją rządzącą, to chroni się, powiedzmy, swoje media; tutaj duży cudzysłów - powiedziała w RMF FM Paulina Matysiak, odnosząc się do planów umieszczeniu TVN-u i Polsatu na liście firm strategicznych. W środę poinformował o tym premier Donald Tusk. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matysiak: Kilka lat temu decyzja ws. TVN i Polsatu wywołałaby protesty Polityk lewicy uważa, że "na pewno jest w tym jakaś daleko idąca intencja". Na pewno pojawia się jako kandydat na kandydata - powiedziała Paulina Matysiak, pytana przez prowadzącego Poranną rozmowę RMF FM o to, czy Adrian Zanbderg będzie kandydował w nadchodzących wyborach prezydenckich. Posłanka z Kutna przyznała, że nie wie, czy lider jej ugrupowania, w którym jest zawieszona, wystartuje w wyścigu o prezydenturę. Jest jednak przekonana, że gdyby miała wybierać pomiędzy Adrianem Zandbergiem a Magdaleną Biejat, wybrałaby tego pierwszego. Na pewno nie zagłosowałabym na Magdalenę Biejat, która jeszcze kilka dni przed opuszczeniem partii Razem mówiła do członków, członkiń partii Razem, że nigdy z tej partii nie wyjdzie - wyjaśniła polityk. Matysiak nie widzi powodu, dla którego to ona miałaby kandydować. Doceniam wszystkie głosy osób, które do mnie piszą, że powinnam startować (...) podchodzę do tego z dużym dystansem - przyznała. Mam nadzieję, że w ogóle w tych wyborach prezydenckich Polacy będą mieli realny wybór i będą mogli zagłosować na swojego kandydata, kandydatkę, która reprezentuje ich poglądy - podsumowała. Pozew Newagu W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się także wątek pozwu firmy Newag przeciwko Paulinie Matysiak. Firma produkująca pociągi zarzuca posłance szarganie jej dobrego imienia. Polityk wskazuje na możliwe celowo złe skonstruowanie oprogramowania taboru, które sprawiłoby, że pociągi Newagu można by było serwisować jedynie u samego producenta. Ja tego pozwu jeszcze nie widziałam (...) Zajmuję się tym tematem. Uważam, że ta sprawa powinna zostać wyjaśniona - przyznała Paulina Matysiak. Gość Roberta Mazurka dodała, że temat jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i pasażerów. Ja tego tematu na pewno nie odpuszczę - zapewniła Matysiak. Chwilówki i VAT na żywność Robert Mazurek zapytał, czy szybkie kredyty, tzw. chwilówki, napędzają popyt. Tak twierdzi np. poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. To jest bardzo nieudolne tłumaczenie (...) spluwanie ludziom w twarz - powiedziała w Porannej rozmowie RMF FM Paulina Matysiak. Kto bierze dzisiaj chwilówki? Te osoby, które nie mają szans na wzięcie normalnej pożyczki w banku, te osoby, które są pod ścianą, bo nie mają swoich oszczędności i te osoby, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji - dodała. Szejna - przypomniał prowadzący rozmowę - wskazuje, że "chwilówki", owszem, napędzają popyt, ale nie są niczym dobrym. Gdyby w ten sposób podchodzić, to pewnie ktoś by też stwierdził, że po co skracać dzień pracy. Pracujmy jeszcze dłużej (...) Jednak nie idziemy w tę stronę - odpowiedziała posłanka. Jej zdaniem, należałoby przede wszystkim zastanowić się, co sprawia, że ludzie decydują się na taką formę pożyczki. Ostatnio słyszymy bardzo dużo o rosnących cenach produktów spożywczych. (...) Ta sprawa jest poważna. (...) Partia Razem apelowała wiosną tego roku, żeby nie znosić chociażby tych osłon, które były wprowadzone, VAT-u na żywność - powiedziała w zbliżonym tematycznie wątku rozmowy. Mieliśmy zerową stawkę VAT na żywność do końca kwietnia i ona została przywrócona, i niestety wiemy, że nie będzie chęci, żeby z powrotem ją obniżyć - dodała, a w jej opinii zrobienie tego byłoby "wielką pomocą dla każdej osoby". Paulina Matysiak / Michał Dukaczewski / RMF FM Sprawa Jolanty Brzeskiej W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono także wątek Jolanty Brzeskiej - warszawianki zaangażowanej w walkę z dziką reprywatyzacją. W 2011 r. jej podpalone ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Prokuratura umorzyła dochodzenie w tej sprawie, ze względu na "niestwierdzenie znamion przestępstwa". Dariusz Korneluk - obecny prokurator krajowy, przed 13 laty był prokuratorem apelacyjnym w Warszawie, nadzorującym śledztwo ws. Brzeskiej. Dochodzenie od początku było prowadzone wyłącznie w kierunku stwierdzenia samobójstwa - przypomniał Robert Mazurek. To jest bardzo aroganckie wyjaśnienie i wygląda po prostu tak, jakby nie chciano tej sprawy nawet spróbować porządnie wyjaśnić. (...) Wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to, czy minister Bodnar, a ma takie możliwości, czemu nie wszczyna postępowania wyjaśniającego - powiedziała Paulina Matysiak. Polityk nie zgodziła się, że lewica milczy na ten temat. Przy tamtym postępowaniu na pewno pracowało o wiele więcej osób. Być może niedopatrzenia czy nawet celowe zaniedbania były wprowadzane przez inne osoby i zgadzam się, że osobą, która to nadzorowała, kontrolowała, która brała też odpowiedzialność, jest pan Korneluk i tym bardziej mnie dziwi to, że jest obecnie prokuratorem krajowym - przyznała Matysiak. Polityk uważa, że "co najmniej do czasu wyjaśnienia tej konkretnej sprawy, (Dariusz Korneluk - red.) nie powinien pełnić tej funkcji". Zobacz również: Organizator Szlachetnej Paczki: Na dziś nie ma pieniędzy na paczki dla wszystkich potrzebujących

