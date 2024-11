"Pierwsza tura (…) jest ważeniem przeciwników i to ważenie - jak przed meczem bokserskim - doprowadzi do drugiej tury, czyli do bitwy o Polskę" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Jakubiak, pytany, dlaczego startuje w wyborach prezydenckich, a nie zdecydował się poprzeć jednego kandydata prawicy. Zaznaczył jednak, że ma nadzieję, iż środowisko prawicowe zmobilizuje się i w II turze zagłosuje na człowieka prawicy, niezależnie kto nim będzie.

Wideo youtube Marek Jakubiak to jeden z kandydatów na urząd prezydenta RP. Robert Mazurek przypomniał swojemu rozmówcy, że w poprzednich wyborach prezydenckich, które odbyły się w 2020 roku, zdobył poparcie rzędu 0,17 proc. (zagłosowały na niego wówczas ponad 33 tys. osób). Skąd zatem decyzja o ponownym starcie, skoro 5 lat temu osiągnął tak fatalny wynik? Wyszedłem na tym jak Zabłocki na mydle, ale prawda jest taka, że wszyscy wierzyliśmy jak jeden, że Duda może wygrać w pierwszej turze. To było wielkie hasło, które nakazywało również moim zwolennikom głosować na Andrzeja Dudę - wyjaśnił. Nie jestem człowiekiem, który pływa z nurtem. (...) Wtedy podjąłem taką decyzję, (...) że musimy głosować na Andrzeja Dudę w pierwszej turze po to, żeby wygrał. (...) A teraz walczymy o swoje miejsce - dodał. Pytany o kandydaturę Karola Nawrockiego, Marek Jakubiak zauważył, że nie jest on politykiem. Ja się bardziej martwię, czy Nawrocki wytrzyma, dlatego że do polityki trzeba mieć grubą skórę - powiedział. Mateusz Morawiecki zaapelował do wszystkich ludzi prawicy, by stanęli za Karolem Nawrockim, bo ma szansę pokonać Rafała Trzaskowskiego. Skąd zatem decyzja Marka Jakubiaka o starcie w wyborach prezydenckich, a nie o poparciu kandydatury szefa IPN? Ja rozmawiałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości i powiadam tak: pierwsza tura (...) jest ważeniem przeciwników i to ważenie - jak przed meczem bokserskim - doprowadzi do II tury, czyli do bitwy o Polskę - stwierdził poseł koła Wolni Republikanie. I wtedy - mam wielką nadzieję - że wszyscy, którzy są ludźmi prawymi, prawicowymi, zagłosują na przedstawiciela (prawicy) bez względu na to, czy będzie to ktoś z republikanów, konfederatów czy Prawa i Sprawiedliwości - dodał. Pytany, skąd weźmie pieniądze na kampanię, gość Porannej rozmowy w RMF FM przyznał, że "tylko i wyłącznie ze zbiórki", bo takie finansowanie przewiduje ustawa. To będzie pewnie kampania, którą przygotowujemy w internecie. Ja do kampanii przygotowuję się już ładnych parę lat, więc myślę, że owoce tego będziemy zbierali teraz - dodał z nadzieją. Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy. Marek Jakubiak jest kandydatem na prezydenta RP / Jakub Rutka / RMF FM Zobacz również: Sowa o raporcie ws. afery wizowej: Przed sądem mogą stanąć m.in. Kamiński, Morawiecki, Emilewicz

Opracowanie: Cezary Faber