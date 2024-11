Dr hab. Marcin Piątkowski, ekonomista Banku Światowego, będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy z nim między innymi o tym, co zmieni się w światowej gospodarce po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa, jak to przełoży się na polską ekonomię i wpłynie na nasze portfele.

Marcin Piątkowski / Jakub Rutka / RMF FM

Z Marcinem Piątkowskim porozmawiamy także o tym, czy wojna handlowa z Chinami rozreguluje światową gospodarkę i jak pozbyć się rosnącego deficytu w budżecie.

Zapytamy, czy rozbudowa państwa opiekuńczego to dobry pomysł, a także o to, gdzie Polacy powinni lokować swoje oszczędności.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!