Donald Tusk został ograny - powiedział o braku polskiego przedstawiciela na piątkowym szczycie w Berlinie Marcin Mastalerek, szef gabinetu Prezydenta RP, podczas Porannej rozmowy w RMF FM. Jak dodał, "po co mają zapraszać Tuska na szczyt, skoro mogą mu tylko powiedzieć, co ma robić".

Podczas piątkowego szczytu w Berlinie przywódcy USA, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii omawiali pięciopunktowy plan zwycięstwa Ukrainy i zapewnienia pomocy wojskowej i humanitarnej. Donald Tusk i Andrzej Duda nie zostali zaproszeni do rozmów. Według byłego prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa, to kanclerz Olaf Scholz osobiście zablokował udział Polski w szczycie. Jak skomentował to Marcin Mastelerek?



Po co mają go zapraszać, jak mogą mu powiedzieć, co ma robić. Donald Tusk prowadzi politykę proniemiecką - powiedział szef gabinetu Prezydenta RP.

Jak dodał, "Donald Tusk miał rozgywać wszystkich w Unii Europejskiej, a sam został ograny".