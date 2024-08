"Ta tegoroczna podwyżka jest nieunikniona, to jest 1600 km dróg, które zostaną objęte opłatami dla ruchu ciężarowego"- mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pytany o wzrost opłat za przejazd ciężarówek i autobusów przez drogi ekspresowe i autostrady. "Transport po drogach publicznych w Europie jest transportem płatnym. U nas płatnych dla ruchu ciężarowego jest niecałe 3700 km dróg, a mamy 420 tys. dróg publicznych" - dodał gość Piotra Salaka.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Zgodnie z projektem najnowszego rozporządzenia, opłaty od ciężarówek i autobusów będą pobierane na kolejnych 1600 km autostrad i dróg ekspresowych.

Ta zmiana ma wejść w życie jesienią. Transportowcy protestują i apelują do rządzących o odroczenie tego terminu o 12 miesięcy. Gość Porannej rozmowy w RMF FM nie pozostawił jednak złudzeń.

Ta tegoroczna podwyżka jest nieunikniona, to jest 1600 km dróg, które zostaną objęte opłatami dla ruchu ciężarowego. Generalnie transport po drogach publicznych w Europie jest transportem płatnym. U nas płatnych dla ruchu ciężarowego jest niecałe 3700 km dróg, a mamy 420 tys. dróg publicznych. Generalnie chodzi o to, by w podejściu do płatnych dróg równoważyć trochę konkurencyjność między gałęziami, szczególnie z transportem kolejowym, w którym każdy kilometr jest płatny - podkreślał Piotr Malepszak.

Wiceminister infrastruktury dodał, że polityka Komisji Europejskiej jest taka, by wzmacniać transport kolejowy. Co więcej, planowane listopadowe rozszerzenie sieci to nie koniec.

Są kolejne założenia, które mówią, że wszystkie drogi ekspresowe i autostrady mają być płatne - mówił gość Piotra Salaka.

