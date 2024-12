Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, były wicepremier i minister finansów.

Prof. Leszek Balcerowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porozmawiamy o deficycie budżetowym, dlaczego coraz więcej Polaków korzysta z "chwilówek", czy dodatkowy, wolny dzień rzeczywiście wpłynie niekorzystnie na dochody przedsiębiorców, czy rząd powinien podwyższać płacę minimalną i kiedy NBP obniży stopy procentowe. Zapytamy też o gospodarczą ocenę rządów koalicji.

