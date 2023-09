Zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany, dzień referendalny i sędziowie pokoju - wpisanie tych postulatów do programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości skłonił Pawła Kukiza do startu w wyborach do Sejmu z listy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Kiedyś PiS nazwał "tępawą, arogancką mafią", dziś zmienił zdanie. "Wpisali do programu moje postulaty" - wyjaśniał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Kukiz o starcie z listy PiS: Nie idę do żadnej mafii Karolina Bereza / RMF FM

Nie idę do żadnej mafii, pozostaję człowiekiem bezpartyjnym - tak Paweł Kukiz odpowiedział dziennikarzowi RMF FM Robertowi Mazurkowi, przypominającemu mu słowa z 2019 roku, że "nie ma takiej opcji, żebym ja wszedł w jakąkolwiek koalicję z PiS-em" oraz wypowiedź z 2020 roku: "Gdyby PiS brakowało jednego posła, to na mnie liczyć nie mogą". Tego samego roku w innej rozmowie porównał Jarosława Kaczyńskiego do Wojciecha Jaruzelskiego. Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM wytknął swojemu gościowi, że idzie do "butnej, tępej mafii", cytując przy tej okazji kolejną wypowiedź Kukiza, który startuje do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

Paweł Kukiz w odpowiedzi przypomniał, że od prawie 25 lat idzie do polityki z postulatami zmian ustrojowych. Każda partia w Polsce ma sznyt bolszewicki, ponieważ to wodzowie partii z oligarchami wskazują, kto ma być posłem. To oni decydują, czy referendum będzie czy referendum nie będzie. Ale PiS wpisało do swojego programu wszystkie moje postulaty, łącznie z ordynacją wyborczą, i dlatego z Prawem i Sprawiedliwością wspólnie startuję - wyjaśniał.

Dodał, że mimo iż referendum, które zostanie przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi, nie jest referendum obywatelskim, tylko partyjnym - on weźmie w nim udział. Brałem udział w plebiscycie Komorowskiego i wezmę udział w plebiscycie PiS-u - zadeklarował. Nie chciał jednak zdradzić, jak będzie głosował. To moja sprawa - uciął, dodając, że proponowany przez niego "dzień referendalny" także został wpisany do programu, który PiS ogłosi w najbliższą sobotę. W Końskich ma być według niego ogłoszone także wpisanie do programu powstanie instytucji sędziów pokoju.