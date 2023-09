"Zepchnięcie Trzeciej Drogi pod próg (wyborczy – przyp. red.) nie leży w interesie opozycji, nie leży w interesie Polski, nie leży w interesie Koalicji Obywatelskiej. Kto tak próbuje myśleć, patrzy bardzo krótkowzrocznie" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej odpowiedział w ten sposób na akcję niektórych fanów PO prowadzoną w mediach społecznościowych, pod hasłem "Tygrysek i Wodzirej pod próg". Tygryskiem ma być szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a Wodzirejem - lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Siemoniak powiedział, że PO "nie steruje taką akcją". Byłoby skrajnie nieracjonalne życzenie tego, żeby Trzecia Droga nie weszła do Sejmu, bo od tego może zależeć przyszłość Polski - kto będzie rządził po tych wyborach, może kontynuacja rządów PiS-u. To byłoby absolutnie nieracjonalne. Mimo rozmaitych uszczypliwości, różnimy się, to są różne partie, ja życzę (Trzeciej Drodze - przyp. red.) jak najlepiej - dodał gość Grzegorza Sroczyńskiego.

Jak podkreślił Siemoniak, ta akcja jest nieracjonalna. Ale internet jest cierpliwy i znosi wszystko, różne poglądy, różne emocje. Wydaje mi się zresztą, że media społecznościowe idą w złą stronę, takich napędzających się emocji, nagonek na różne osoby, często prowadzonych przez anonimowe konta - zauważył.

"Trzeba podziałać od strony podaży"

Prowadzący pytał też o pomysły PO na tanie mieszkania. Ja myślę, że tutaj trzeba nie dofinansowywać kredytów, chociaż my mieliśmy propozycję nawet dalszą idącą niż PiS-u (który zaproponował kredyt 2 proc.), trzeba podziałać od strony podaży, a nie popytu. Jednak państwo, miasta powinny się zaangażować w to, żeby mieszkania dostępne dla ludzi powstawały. (...) To jest tak naprawdę jedyna droga, bo inaczej ludzi nie będzie stać na mieszkania ani na wkład własny na kredyty - zaznaczył.

Złym założeniem programu "Mieszkania plus" było to, że będą grunty - kolejowe, wojskowe - i na nich się tanio zbuduje. Pominięcie samorządów było tutaj po prostu błędem. Po prostu powinny robić to samorządy. Powinny być też mieszkania, tak jak w Niemczech, które się wynajmuje przez dziesiątki lat, niekoniecznie ma się własność tych mieszkań - podkreślił Siemoniak.

"Jestem już mocno zaangażowany w działania na Opolszczyźnie"

Grzegorz Sroczyński pytał też swojego gościa, który pochodzi z Wałbrzycha, dlaczego w nadchodzących wyborach będzie startował z Opola.

Zrobiliśmy to w porozumieniu. Na to się zgodziłem. To jest kwestia wielu tygodni rozmów i decyzji, która ostatecznie zapadła 16 sierpnia na posiedzeniu rady krajowej. Argument jest taki, że to jest 1,5 razy większy okręg niż wałbrzyski i szef tamtejszych struktur PO, działacze PO prosili o to Donalda Tuska i mnie. Bardzo jestem mocno zaangażowany już w działania na Opolszczyźnie i potwierdzam to, że chciano, żebym się tam pojawił. To nie jest sytuacja, w której zostałem narzucony - stwierdził.

A czy Siemoniak ma coś wspólnego z Opolem?

W różnych swych rolach zawodowych bardzo wiele rzeczy robiłem w Opolu. Od takich sytuacji dramatycznych, jak trąba powietrzna i odbudowa potem przez kilka lat, przez zajmowanie się relacjami z mniejszością niemiecką, jednostki wojskowe na terenie Opolszczyzny. Poza tym pochodzę z Wałbrzycha, który sąsiaduje. To jest 160 km - dodał.