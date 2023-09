"Jest jeszcze za wcześnie, żeby podjąć tę decyzję, czy weźmiemy udział w marszu miliona serc zwołanym przez Donalda Tuska. Trzeba się zastanowić, czy to jest taktycznie OK w tym momencie kampanii" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia.

Musimy zobaczyć, gdzie będziemy za 2-3 tygodnie, gdzie będzie oczekiwanie naszych wyborców. Przemawiają do mnie takie duże eventy, spotkania, gdzie jest mnóstwo dobrej, pozytywnej (energii), nakręcającej emocje. Nie mogę jednak zapomnieć o tym, jaki skutek wywarł marsz 4 czerwca, na którym w końcu obaj z Kosiniakiem byliśmy. Było świetnie, natomiast później w sondażach przestało być świetnie. Bo nas było pół miliona w Warszawie, ale w ciągu następnych 2-3 tyg. - pół mln wyborców w Polsce odpłynęło od opozycji - stwierdził gość RMF FM.

My wrogów po stronie demokratycznej nie mamy, natomiast pytanie, co zrobić, żeby przekonać dziś tych wyborców, którzy się wahają, którzy nie wiedzą, którzy boją się do powrotu tego, co było przed 2015 rokiem. Ten elektorat opozycji, który był do tej pory, on nie wystarczy. Musimy poszukać gdzie indziej - dodał Hołownia.

Prowadząca rozmowę Anna Gielewska dopytywała również, kiedy lider Polski 2050 rozmawiał z szefem PO Donaldem Tuskiem.

Przy okazji spotkania o pakcie senackim. Wtedy ostatni raz widzieliśmy się w takim składzie. Ja dziś nie oczekuję takich spotkań, bo każdy z nas jest pogrążony w procesie przygotowywania do wyrobów swojego ugrupowania. Czy będą jakieś wspólne wydarzenia, konferencje? Ja mam wrażenie, że przez 2 lata było na to sporo czasu. My sami proponowaliśmy konferencję o przyszłości Polski, wiele takich wydarzeń. Dziś jest kampania - stwierdził.

A za jakie obszary - po ewentualnym wygraniu wyrobów przez opozycję - Polska 2050 chciałaby wziąć odpowiedzialność? Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważna jest dla nas zielona energia i klimat. To z całą pewności. Ważne jest też dla nas bezpieczeństwo. Mamy na naszych listach wielu byłych wojskowych, funkcjonariuszy, którzy wiedzą, jak oddzielić mundur od partii. Bezpieczeństwo to bardzo szerokie pojęcie. Edukacja jest też takim miejscem, w którym mamy kompetencje. My dziś musimy iść z pokorą do wyborów, niech wyborcy określą, ile siły dają każdemu z nas, a od 16 października będzie się zastanawiać, jak podzielić te 16 czy 17 resortów - zaznaczył.

A jaki będzie dobry wynik dla Trzeciej Drogi? Wydaje się, że możemy mieć 15 proc. Na pewno chcemy mieć więcej niż 13. Czy uda nam się więcej niż 15? Nie wiem, ale będziemy mocno o to walczyć - dodał.

"Dziambor przychodząc do Koalicji Polskiej zgodził się ze wszystkimi wartościami Trzeciej Drogi"

Anna Gielewska przypomniała, że niedawno Hołownia mówił: "Kołodziejczaka, Dziambora i innych tego rodzaju pomysłów na listach Trzeciej Drogi nie będzie. To wam mogę zagwarantować".

Jeżeli pojawiały się takie pomysły w przestrzeni publicznej, to wyrażałem swoje opinie w sposób kategoryczny i jasny. Później mieliśmy serię rozmów z naszymi koalicjantami z PSL. Zastanawialiśmy się nad tym, co dla nas ważne i co dla nich ważne. Oni stwierdzili, że to byłoby wzmocnienie ich list w tej koalicji. My stwierdziliśmy, że chcemy Petru na naszych listach - powiedział lider Polski 2050.

I tak to czasem jest w koalicjach, że trzeba dochodzić do pewnych kompromisów, żeby osiągnąć wspólny cel, a nim jest zatrzymanie PiS-u i Konfederacji. Jeszcze jedna rzecz - bo są też pewne granice pomiędzy tymi dwoma punktami, kiedy jasno powiedzieliśmy, my jako Polska 2050, że takich ruchów nie będzie, a tym, że zgodziliśmy się, żeby nasz koalicjant taki ruch zrobił. Odbyłem rozmowę z posłem Dziamborem, żeby doprecyzować sobie sąd na temat tego, co on myśli o bezpieczeństwie kobiet, o wyroku TK. On - przychodząc do Koalicji Polskiej - zgodził się ze wszystkimi wartościami Trzeciej Drogi: jest zwolennikiem rozwiązania kwestii dopuszczalności przerywania ciąży na drodze referendum, uważa wyrok TK za niewłaściwy, mówiąc delikatnie. Nie chce wyjść z UE - podkreślił.

Różnie ludzie, na różnych etapach i w przeróżnych zakrętach swojego życia mówią różne rzeczy, a później życie weryfikuje te ich opinie - dodał Hołownia.

"Nam poważne wątpliwości co do zachowania Lubczyka"

A czy lider Polski 2050 będzie bronił Radosława Lubczyka? Jak opisała ostatnio WP, pobrał on z Sejmu ponad 700 tys. zł "z uwagi na trudną sytuację majątkową", chociaż ma ferrari, porsche, kilka nieruchomości i spółkę dentystyczną.

Ten park maszynowy posła Lubczyka rzeczywiście robi wrażenie. A mówiąc zupełnie poważnie - on nie jest członkiem Polski 2050. Jest jedynką Trzeciej Drogi, bo takie było życzenie naszego koalicjanta. My mamy swoje jedynki, oni mają swoje jedynki. Ja mam poważne wątpliwości co do zachowania posła Lubczyka, jeśli chodzi o sprawę nagłośnioną w mediach. Rozmawialiśmy o tym z naszym koalicjantem, on pozostał przy swoim zdaniu. Na szczęście my - oferując to rozwiązanie, którym jest Trzecia Droga - oferujemy też wybór wewnątrz Trzeciej Drogi, można zdecydować się na tego lub innego kandydata - zaznaczył.