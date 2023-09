Jestem kandydatem bezpartyjnym, startuję z pozycji numer jednej. Przy okazji powiem, że wszystkich nas, kandydatów na liście PiS z różnych stronnictw - bo jest tu Janusz Kowalski i Marcin Ociepa - łączy jeden zasadniczy celu: musimy wygrać wybory, żeby nie dopuścić do władzy postkomunistów i kosmopolitów - mówił Paweł Kukiz. Musimy dbać o interes Polski, o interes narodowy, o tych ludzi, o których nikt nie dbał przez te wszystkie lata, poszkodowanych jeszcze od czasów systemu komunistycznego. To jest nas zasadniczy cel. Są sprawy, w których się różnimy, ale różnimy się pięknie - zapewniał.

Kukiz podkreślił, że nadal będzie zabiegał o wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i zniesienie immunitetu posłów, sędziów i prokuratorów.



Drugie miejsce na opolskiej liście PiS-u ma Marcin Ociepa, prezes Odnowy RP i wiceminister obrony narodowej. Nieobecnego na konferencji polityka przedstawił wiceminister Janusz Kowalski.



Marcin Ociepa to mój wychowanek, którego wprowadzałem do polityki jeszcze jako nastolatka. Dzisiaj jest dobrym wiceministrem obrony. Jestem przekonany, że jest to ogromne wzmocnienie dla naszej listy - powiedział Kowalski.



Z trzeciego miejsca będzie startowała posłanka Katarzyna Czochara - z wykształcenia nauczycielka języka niemieckiego. Kandydatem numer cztery jest Janusz Kowalski z Suwerennej Polski - wiceminister rolnictwa.