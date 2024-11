"Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa nastąpi jeszcze w tym roku" - przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski w Porannej rozmowie w RMF FM.

Kolarski: Spotkanie Duda-Trump jeszcze w tym roku Marcin Suchmiel / RMF FM

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa nastąpi jeszcze w tym roku - poinformował Wojciech Kolarski, dodając, że na razie prezydent elekt formuje swoją administrację. Może to być koniec listopada, grudzień - przekazał gość RMF FM.

Obaj politycy odbyli już rozmowę telefoniczną. Dwa dni temu Donald Trump zadzwonił do Andrzeja Dudy i złożył Polakom gratulacje z okazji Święta Niepodległości. Polski prezydent gratulował Trumpowi zwycięskich wyborów - zaznaczył Kolarski.

Ale w rozmowie nie chodziło jedynie o gesty kurtuazyjne. Rozmowa dotyczyła kilku spraw, które będą poruszone w trakcie spotkania. Wiemy, że Trump wskazał Susie Wiles jako szefa personelu Białego Domu, która razem ze wskazanym przez Andrzeja Dudę Marcinem Mastalerkiem uzgodni termin i miejsce spotkania. To będzie w Ameryce - mówił Kolarski.

Nie wiemy - jak zaznaczył - czy do spotkania dojdzie na Florydzie w Mar-a-Lago, czy w Nowym Jorku. To jeszcze do ustalenia - stwierdził Kolarski. Jak jednak podkreślił, do spotkania musi dojść jeszcze w tym roku, ponieważ jednym z tematów będzie polska prezydencja w UE.

Pierwszym priorytetem zaprezentowanym przez Andrzeja Dudę w kontekście polskiej prezydencji jest zacieśnianie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi - wyjaśnił.

Polska obejmie prezydencję w UE w I połowie 2025 roku.