"Moją odpowiedzialnością jest gra zespołowa, wyciągnięcie ręki. Zawsze sukcesy drużyny są ważniejsze od sukcesów jednostkowych" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który pięć razy bezskutecznie ubiegał się o stanowisko marszałka województwa małopolskiego. "Poprosiłem pana prezesa o rozważenie możliwości wskazania innego kandydata. Wiem, że w świecie polityki to wydaje się science fiction, ale takie są moje wartości" - dodał gość RMF FM. "Gdybym kandydował po raz szósty czy siódmy - pewnie odniósłbym zwycięstwo. Wszyscy radni byli już zmęczeni tą sytuacją. Padały głosy ze strony opozycji, że już zagłosują za kimkolwiek, żeby zakończyć tę sytuację" - relacjonował Kmita. Ostatecznie marszałkiem został Łukasz Smółka.

Kmita: Gdybym kandydował po raz szósty czy siódmy - pewnie odniósłbym zwycięstwo Marcin Suchmiel / RMF FM

Kmita o "krążących limuzynach" i "korupcji politycznej"

Czasem w polityce trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zwyciężać - stwierdził sentencjonalnie Łukasz Kmita, lider małopolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Smółka to osoba Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest zwycięstwo jednej czy drugiej frakcji - zapewniał. Jak podkreślił, przez ostatnie lata pracował ze Smółką i widział jego aktywność. W tej sytuacji to był najlepszy kandydat na marszałka - ocenił Kmita.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kmita: Gdybym kandydował po raz szósty czy siódmy - pewnie odniósłbym zwycięstwo

W Porannej rozmowie w RMF FM polityk PiS-u mówił też, że "czarne limuzyny rządowe krążyły po Małopolsce". Jeździły do radnych, oferowały spółki Skarbu Państwa. Stosowały klasyczną korupcję polityczną - oskarżał Kmita. W żaden sposób nie sprecyzował jednak tego, kto dokładnie miałby składać korupcyjne propozycje i kto był ich adresatem.

"Barbara Nowak pokazała charakter"

Po czwartkowym głosowaniu z mandatu radnej województwa małopolskiego zrezygnowała Barbara Nowak - znana m.in. z działalności jako kurator oświaty. "Nie uciekłam z pola walki. To nie był front. Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali. Wyszłam, bo pamiętam, co obiecałam moim Wyborcom i nie sprzeniewierzę się ślubowaniu radnego. Honor nie ma ceny" - napisała dziś w mediach społecznościowych.