Niezawiadomienie prokuratury jest przestępstwem. Jarosław Kaczyński powinien być pociągnięty do odpowiedzialności - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były szef MSWiA, europoseł KO Marcin Kierwiński. Jak stwierdził, "są istotne przesłanki, by odebrać subwencję PiS-owi". Pytany o szanse przyjęcia ustawy o związkach partnerskich mówił, że "prezydent dziś jest na etapie wojny z rządem i nie zgodzi się na nic, co przedstawia ten rząd".

Kierwiński: Są istotne przesłanki, żeby odebrać subwencję PiS-owi Piotr Szydłowski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierwiński: Są istotne przesłanki, żeby odebrać subwencję PiS-owi Kierwiński o deklaracji kanclerza Scholza Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o wtorkową deklarację kanclerza Niemiec Olafa Scholza odnośnie wspierania osób, które przeżyły niemiecką okupację. To jest proces, który się toczy. Mam nadzieję, że po wczorajszej deklaracji kanclerza Scholza każdy tydzień, miesiąc będzie przynosił konkrety - stwierdził Marcin Kierwiński. Konkretów jednak nie ma - zwrócił uwagę prowadzący. Jest zero konkretów, ale te konkrety muszą być wypracowane. Osiem ostatnich lat to lata stracone w tym zakresie - mówił europoseł KO. Na razie wróciliśmy do etapu, że z naszymi partnerami rozmawiamy i stawiamy bardzo mocno nasze sprawy jako agendę do załatwienia - dodał. Kierwiński o sprawie księdza Olszewskiego: Czy jest oficjalna skarga? Kierwiński odniósł się też do sprawy księdza Michała Olszewskiego, tymczasowo aresztowanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Według jego relacji, miał być źle traktowany podczas zatrzymania, a politycy m.in. PiS mówią wręcz o "torturach". Proszę nie kazać mi się odnosić do jakichś urojeń pana posła Kaczyńskiego, bo on wczoraj takie rzeczy mówił - skomentował Kierwiński. Od tej sytuacji minęło kilka miesięcy, czy jest jakakolwiek oficjalna skarga w tym zakresie? Czy obrońca księdza Olszewskiego wniósł oficjalną skargę? - mówił były szef MSWiA. Jeżeli tego typu sytuacja miałaby miejsce, powinno być to dokładnie wyjaśnione i rozliczone. Prawa każdego więźnia czy osoby zatrzymanej nie podlegają dyskusji - dodał. Kierwiński: Są przesłanki, by odebrać subwencję PiS-owi Kierwiński pytany, czy Państwowa Komisja Wyborcza powinna przyjrzeć się finansom Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział: "bezapelacyjnie". Nie mam wątpliwości, że stworzono system korupcji politycznej - dodał. Czy PiS może stracić subwencję? Moim zdaniem są bardzo istotne przesłanki - nie ma wątpliwości europoseł. Wskazał na "łamanie kodeksu wyborczego, nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, nielegalne finansowanie partii politycznej". Kierwiński: Kaczyński powinien zawiadomić prokuraturę Były szef MSWiA zaznaczył, że Jarosław Kaczyński, mając jakąkolwiek wiedzę o niewłaściwym wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, powinien był zawiadomić o tym prokuraturę. Oczywiście, że tak. Moim zdaniem niezawiadomienie prokuratury jest przestępstwem w tym zakresie - podkreślił Kierwiński. Jak zapewnił, jego partia poparłaby ewentualny wniosek o uchylenie immunitetu Kaczyńskiego. Kierwiński o związkach partnerskich: Prezydent nie zgodzi się na nic Tomasz Terlikowski przepytywał europosła także o jego zapatrywania na przygotowywaną ustawę o związkach partnerskich. Kierwiński powiedział, że jest za związkami partnerskimi i możliwością przyjęcia wspólnego nazwiska przez partnerów. A uroczystość w urzędzie stanu cywilnego? Nie przeszkadza mi ona. Dlaczego nie? - mówił polityk. Przysposobienie dzieci? To trudniejszy temat. Jestem zbyt poważną osobą, że odpowiadać na to pytanie "tak, nie" - stwierdził. Nie odpowiedział też konkretnie na pytanie o możliwość adopcji dzieci przez pary tej samej płci. Jak zaznaczył, nie ma dziś akceptacji społeczeństwa w tej kwestii. Pytany o szanse na podpisanie ustawy przez prezydenta mówił: "Prezydent dziś jest na etapie wojny z rządem i nie zgodzi się na nic, co przedstawia ten rząd". Zobacz również: Kowalski: Są osoby, które zapomniały, że startują z list PiS

