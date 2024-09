Przyznał, że od kilku dni pomaga w uprzątnięciu mieszkania swojego kolegi z podstawówki, który jest pracownikiem jego biura poselskiego.

Serce się kraje, gdy się widzi pokój dziecięcy albo łopatą ładuje do wyrzucenia zabawki dziecięce - opowiadał Bortniczuk.

Wzdłuż kamienic i domów leżą sterty rupieci, rozmaitych zniszczony sprzętów - mówił Robert Mazurek.

Ważne jest to, żeby tę wilgoć możliwie jak najszybciej z mieszkania wyrzucić. W związku z czym wszyscy wyrzucają, często oknami na ziemię, na chodniki to całe wyposażenie domu. To są meble, to są dywany, to są zrywane podłogi, to są drzwi, bo one też napuchły. To są różnego rodzaju właśnie zabawki, to sprzęt RTV. Te mieszkania zostają z gołymi ścianami, w dodatku ze ścianami zamokniętymi, przy których trzeba teraz zbić tynki, potem wprowadzić osuszacze, a dopiero później myśleć o remoncie. A przypominam, że jesteśmy w drugiej połowie września - opowiadał Bortniczuk.

Bortniczuk: Ludzie narzekają na zbyt słabe ostrzeżenia

Jak sobie radzą lokalne władze? - pytał Mazurek.

Radzą sobie różnie, w zależności od tego, jakie mają doświadczenia. Ja nie jestem w stanie narzekać na lokalne władze Głuchołazach. Zresztą myślę, że nastroje u nas też są takie. Nikt nie jest dzisiaj skupiony na narzekaniu czy na szukaniu winnych. Chociaż oczywiście ludzie dostrzegają pewne bardzo wyraźne niedociągnięcia w zachowaniu władz, czy to lokalnych, czy służb. Bardzo wielu ludzi narzeka, że nie zostali w sposób wystarczająco wyraźny ostrzeżeni o tym, jak wielka to będzie fala. Wielu ludzi twierdzi, że zdążyliby zabezpieczyć znaczną część majątku, gdyby to były bardzo jasne komunikaty, nawet w nocy poprzedzającej to wylanie. Ale na dzisiaj wszyscy skupiają się na pracy, na tym, żeby jak najszybciej z tego wyjść - powiedział Bortniczuk.