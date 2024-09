Kamil Bortniczuk, poseł PiS, były minister sportu i turystyki będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Z obecnym szefem PiS na Opolszczyźnie porozmawiamy o sytuacji miast na południu Polski po przejściu powodzi, a także o ocenę rządu w kwestii walk ze skutkami kataklizmu.

Kamil Bortniczuk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Województwo opolskie jest obok Dolnego Śląska regionem najbardziej dotkniętym przez powódź. Wielka woda zniszczyła Głuchołazy, heroiczną walkę o ocalenie swoich miast prowadzili mieszkańcy Nysy czy Brzegu.

Z Kamilem Bortniczukiem, politykiem PiS urodzonym w Głuchołazach, szefem partyjnych struktur na Opolszczyźnie, porozmawiamy o sytuacji mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Zapytamy go także o ocenę działań rządu w sytuacji kryzysowej.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

/ RMF FM