Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister edukacji, Joanna Mucha z Polski 2050. Porozmawiamy o kontrowersjach wokół lekcji religii i galimatiasie, jaki ma miejsce na chwilę przed pierwszym dzwonkiem.

Wideo youtube

Padną też pytania o specjalny program w szkołach dla uczniów z Ukrainy - spór wokół niego toczy się między MEN a PSL-em.

Kończy się sejmowa przerwa wakacyjna - polityczkę Polski 2050 zapytamy, kiedy Polki i Polacy poznają rozwiązania spraw, które dzielą koalicję rządzącą.

