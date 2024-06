Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w poniedziałek będzie Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego.

Joachim Brudziński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Nasz gość skomentuje wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Znane już będą wyniki exit poll i late poll.

Zapytamy o największe sukcesy i porażki partii politycznych, ale i wyniki poszczególnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Kto pojedzie do Brukseli po raz pierwszy, kto przedłuży swój pobyt, a kto będzie musiał wracać wraz z końcem tej kadecji PE?

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00