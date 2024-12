Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Jan Kanthak z Prawa i Sprawiedliwości.

Jan Kanthak / Wojciech Olkusnik/ / East News

Porozmawiamy o tym, dlaczego Jarosław Kaczyński nie przyszedł na komisję regulaminową ws. swojego immunitetu. Zapytamy również ile Prawo i Sprawiedliwość zapłaci za kampanię kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego i czy coś się zmieniło odkąd Suwerenna Polska została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwości.

W audycji poruszymy także temat projektu ustawy wprowadzającej zakaz propagowania symboli banderowskich w Polsce autorstwa PiS.

