Turystów odwiedzających Włochy, ale przede wszystkim właścicieli z sektora turystycznego czeka mała rewolucja. Klucze do mieszkań na wynajem krótkoterminowy będzie można przekazywać jedynie osobiście, a nie poprzez specjalne skrytki. Nie będzie też można internetowo meldować turystów. Zmiany mają lepiej zabezpieczyć interesy lokalnych społeczności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Raptowny wzrost liczby mieszkań na krótki wynajem dla turystów jest od dłuższego czasu przedmiotem debat we Włoszech.

Władze historycznych miast, w tym Florencji wprowadziły wcześniej lokalne przepisy, by kontrolować i ograniczyć to zjawisko. Od północy po południe kraju odbyły się ostatnio protesty przeciwko przeznaczaniu kolejnych mieszkań i niemal całych kamienic na wynajem dla turystów. Podczas tych akcji, między innymi w Rzymie, ich uczestnicy zaklejali skrzynki na klucze do apartamentów bądź je zrywali.

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik, w którym zapisano, że przekazanie kluczy musi odbywać się wyłącznie osobiście. To zaś oznacza koniec z umieszczaniem skrytek na klucze na drzwiach wejściowych do kamienic, otwieranych przy pomocy kodu otrzymywanego przez turystów.

Resort podkreślił, że konieczna jest osobista, a nie zdalna identyfikacja osób, którym wynajmuje się apartament.

Tym samym przychylono się do wyrażanych opinii i obaw, że dotychczasowe zasady przekazywania kluczy nie gwarantowały żadnej kontroli, kto wchodzi do takiego lokalu.

MSW wyjaśniło, że podczas zdalnej identyfikacji klientów i wysyłania kopii dokumentów przez internet nie można wykluczyć tego, że mieszkania będą zajmowały także osoby, których tożsamość nie jest znana.

Włoskie media zauważają, że okólnik ministerstwa można uznać za zwycięstwo "drużyn Robin Hooda", jak nazywają się grupy aktywistów w Wiecznym Mieście, którzy protestując przeciwko zjawisku nadmiernej turystki i lawinowemu przyrostowi liczby mieszkań dla turystów, zrywają skrzynki na klucze.

Nowe zasady zostały wprowadzone przed inauguracją Roku Świętego w Rzymie, gdzie oczekiwanych jest około 32 milionów turystów i pielgrzymów.