Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł KO, były prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Z naszym gościem porozmawiamy o finansach samorządów, które czekają nie tylko na zmiany w sposobie przyznawania im pieniędzy, ale też chcą rekompensaty za straty, które poniosły w czasie rządów PiS.

Ministra zapytamy także o KPO i obietnice, które KO złożyła swoim wyborcom.

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM