„Zostali zatrzymani posłowie na Sejm Rzeczypospolitej z naruszeniem przepisów konstytucji” – mówił o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika gość Porannej rozmowy w RMF FM, Paweł Jabłoński. O decyzji Szymona Hołowni dotyczącej wygaszenia mandatów polityków, skazanych prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia, powiedział: „Marszałek może sobie uważać, co chce”, przypominając, że postanowienie marszałka zostało uchylone przez Sąd Najwyższy.

Paweł Jabłoński o policji w Pałacu Prezydenckim: Droga do anarchii i dyktatury Piotr Szydłowski / RMF FM

"Oni (politycy PO - red.) postanowili zmienić źródło prawa w Polsce z przepisów konstytucji na opinie prawników" - stwierdził Jabłoński.

O samym zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika na terenie Pałacu Prezydenckiego Paweł Jabłoński powiedział: "Zastanawiam się, jakim cudem do Pałacu Prezydenckiego, z naruszeniem procedur, wkroczyła policja".

"Żeby wejść do pomieszczeń, dokonać ich przeszukania, potrzebny jest nakaz. Nic nie wiadomo o tym, aby jakikolwiek sąd wydał taki nakaz. Mamy do czynienia z łamaniem prawa, z działaniem policyjnym wbrew procedurom" - podkreślał polityk PiS.

Rozmówca Roberta Mazurka oczekuje od prezydenta jednoznacznej reakcji. "Doszło do naruszenia przestrzeni, pomieszczeń, w których urzęduje. Wkroczyły tam służby ze złamaniem procedury. Mamy do czynienia z bezprawiem" - dodał - "Za chwilę najprawdopodobniej będą chcieli wejść do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego".

Paweł Jabłoński powiedział, że jest zaniepokojony tym, co się dzieje. "To jest fatalna metoda rządzenia" - stwierdził, podkreślając, że jest zła metoda i dla ludzi Prawa i Sprawiedliwości, i dla ludzi Platformy. Przytoczył hipotetyczny przykład, że do władzy w Polsce dochodzi Grzegorz Braun (polityk Konfederacji - red.).

"Straszył, kogo to on nie będzie wieszał. Nie ma takich przepisów, on powie, że jest luka prawna i uchwałą Sejmu taką decyzję podejmie" - powiedział i kontynuował: "Te precedensy to jest droga do anarchii i dyktatury".

Pytany, czy prezydent powinien jeszcze raz ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, polityk odpowiedział: "Jeżeli jest sytuacja, że mamy do czynienia z władzą bandycką, z władzą, która łamie prawo świadomie, być może potrzebne są tutaj inne działania, być może powtórne (ułaskawienie - red.) lub jakaś forma uzupełnienia postanowienia".