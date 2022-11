"Marszowi Niepodległości bliżej do nacjonalizmu" – ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Gdula. "Ja z przekonaniem i radością biorę udział jako poseł w uroczystościach państwowych, a nie politycznych rozgrywkach, jakim jest jednak Marsz Niepodległości" - dodał poseł Lewicy.

Byłem w okolicy 11 lat temu, kiedy była blokada tych Marszów Niepodległości, w których maszerowali wyłącznie przedstawiciele ONR-u i krzyczeli antysemickie hasła i od tamtej pory mam na ten temat wyrobione zdanie - wyjaśnił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Gdula.

"Mur na granicy polsko-białoruskiej nie chroni w 100 proc."

Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o budowę zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim i imigrantów, którzy próbują przekroczyć polską granicę od strony Białorusi.

Nigdy nie twierdziłem, że należy ich wszystkich wpuścić (do Polski - przyp. red.). Nie było to nigdy agendą ani Lewicy, ani obrońców praw człowieka. Należy tych ludzi, chociaż są wykorzystywani przez Łukaszenkę, traktować po ludzku - powiedział Gdula.

Mur na granicy polsko-białoruskiej nie chroni w 100 proc., jest niszczony, przekraczany. 1/3 osób, które starają się go sforsować, przechodzi przez granicę. Tym ludziom należy zaoferować ochronę międzynarodową w Polsce, jeżeli tego chcą - podkreślił poseł.

Polskie państwo powinno traktować ich (imigrantów - przyp. red.) jak ludzi. Mnóstwo osób zginęło. Wpuszczamy ich w tym sensie, że służby się nimi zajmują, umieszczają w ośrodku, oni mogą złożyć pismo o ochronę międzynarodową. Jeśli nie chcą, to możemy ich odwieść do domu, wciąż byłoby to tańsze niż budowanie płotu - dodał.

Wpuśćmy ich (imigrantów do Polski - przyp. red.), bo to jest bardziej humanitarne. Prawa człowieka nie przestały obowiązywać ze względu na konflikt i wojnę Rosji z Ukrainą. Moim zdaniem to są jednak uniwersalne wartości - podkreślił polityk.

