"To, co jest ważne w atakach, to żeby za każdym razem uzmysłowić sobie, że jeśli dochodzi do płatności w internecie, my mamy za coś zapłacić, bo taka dopłata do paczki kiedyś być może się zdarzyć, to musimy pamiętać o tym, aby sprawdzić, czy logujemy się do naszego banku na stronie naszego banku. To jest ta jedna rzecz, o której wszyscy zapominają" - tłumaczył w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Konieczny. "Przekręt polega na tym, że Polacy kupują dużo w internecie i czekają na przesyłki. Jak do 5 minut po złożeniu zamówienia przyjdzie do nich SMS to on staje się wiarygodny. Jak ta osoba kliknie w link, to jeszcze nic złego się nie zdarzy, ale potem jeśli wypełni formularze mówiące o tym, że , to niestety straci pieniądze" – dodał ekspert ds. bezpieczeństwa z Niebezpiecznik.pl.