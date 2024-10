Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prof. Jan Marcin Węsławski, biolog morza, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Pojawią się pytania o to, ile pieniędzy potrzebuje statek badawczy "Oceania" na utrzymanie i dlaczego tak ważne jest, by Instytutu Oceanografii PAN dysponował jednostką o takich możliwościach.

Prof. Jana Marcina Węsławskiego zapytamy, czy zadeklarowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwota 8 mln zł jest wystarczająca na utrzymanie statku "Oceania" i na jak długo.

Z naszym gościem porozmawiamy też o tym, jak przyciągać młodych ludzi do pracy na rzecz polskiej nauki i czy proponowana reforma PAN przysłuży się polskiej nauce, czy może ją pogrąży.

