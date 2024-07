Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk. To będzie rozmowa o stanie rozliczeń, które rządząca koalicja obiecywała w kampanii i po wyborach.

Dariusz Korneluk / Wojciech Olkuśnik / East News

Dariusza Korneluka zapytamy o immunitety polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski, a także o skandal z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wrócimy też do spraw, które dotyczących oczyszczenia i naprawienia wymiaru sprawiedliwości.



