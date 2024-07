"Szczyt NATO potwierdził utworzenie w Bydgoszczy centrum NATO-Ukraina. To ważne miejsce dla NATO, Polski i Ukrainy" - przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski w Porannej rozmowie w RMF FM.

Czy Polska będzie zestrzeliwać rosyjskie rakiety jeszcze nad terytorium Ukrainy? Ostatnio temat rosyjskich pocisków, potencjalnie zagrażających Polsce pojawił się w przestrzeni publicznej, wraz z ideą, by takie obiekty zestrzeliwać jeszcze zanim wlecą nad Polskę.

Jesteśmy gotowi do takich rozmów, ale Polska takich zobowiązań samodzielnie nie podejmie. To się wiąże z działaniami, które oceniamy jako zbyt ryzykowne. Czy taka perspektywa istnieje dzisiaj? Nie istnieje - mówił wiceminister.

Paweł Zalewski odmówił potwierdzenia, czy konkretne decyzje w tej sprawie mogą pojawić się w dającej się przewidzieć przyszłości.

Istotne jest to, by pomagać Ukrainie, ale z drugiej strony zrobić wszystko, by samemu w tę wojnę nie być zaangażowanym. To jest stanowisko, które reprezentujemy wszyscy z prezydentem, szefem MON i MSZ - powiedział.

Czy Polska otrzyma od krajów sojuszniczych samoloty, dzięki czemu sama będzie mogła wysłać na Ukrainę swoje myśliwce typu MiG?

Przekonaliśmy, że bez solidnego wzmocnienia polskiego nieba natowskimi samolotami nie można mówić o przekazaniu migów Ukrainie. Na razie nie ma takich decyzji - informuje Zalewski.

Centrum NATO-Ukraina w Polsce

Szczyt NATO potwierdził utworzenie ośrodka analiz i szkoleń. To jest ważne miejsce dla NATO, dla Polski i dla Ukrainy. To miejsce, w którym oficerowie NATO i oficerowie ukraińscy będą analizować doświadczenia z wojny, tak by NATO mogło korzystać z tych doświadczeń i dostosowywać się do nowych warunków wojny - poinformował wiceszef resortu obrony, odpowiadając na pytanie, jakie konkretne decyzje zapadły na szczycie w Waszyngtonie.

Zalewski dodał, że kolejną ważną informacją jest ta o przejęciu koordynacji wsparcia dla Ukrainy przez Sojusz. Mowa o sprzęcie, amunicji i szkoleniach, za które nie będzie odpowiadała - jak dotychczas - koalicja chętnych, ale instytucje natowskie.

Zdaniem Zalewskiego Putin otrzymał z Waszyngtonu "jasny sygnał", że Ukraina zostanie członkiem NATO. To przesądzone, ale to wymaga decyzji politycznej, czasu i sytuacji, w której Rosja nie wygra wojny - mówił. Wiceminister przekazał, że najważniejsza w tym kontekście jest "stabilizacja" sytuacji na Ukrainie i osiągnięcie punktu, w którym nasi wschodni sąsiedzi nie będą w stanie wojny. Chociaż, jak dodał, "w Polsce definiujemy zwycięstwo Ukrainy jako wyparcie Rosjan z ukraińskich ziem".